Tolgay Arslan'a milli takım yolu açılıyor mu?
FIFA Genel Merkezi'nde, Türkiye A Milli Takımı'nda oynamasına mevcut kurallar yüzünden izin verilmeyen Tolgay Arslan'ı yakından ilgilendiren bir toplantı yapıldı.
Bugünkü kurallara göre futbolcu bir kez milli takım tercihini değiştirebiliyor ve A Takım ile resmi maça çıkarsa değişiklik yapamıyor.
Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu'nun bir ülkeyle 1-2 maça çıkan ama daha sonra çağrılmayan, hatta artık çağrılma olasılığı bulunmayan futbolculara milli takım değiştirme hakkı verilmesi yönünde başvurusu bulunuyor. Futbolcuların kan bağı bulunmayan ülkenin milli formasını giyebilmesi için bu ülkede beş yıl yaşamış ve futbol oynamış olması gerekiyor.
Montagliani, bu beş yıllık sürenin uzatılmasını ve Yeşil Burun Adaları'nın başvurusu çerçevesinde değerlendirme yapıldığını söyledi. Montagliani, "Dünya değişiyor. Göçmenlik de... Oyunun bütünlüğünü zedelemeden bu kurallar yeniden değerlendirilmeli" dedi.
Konu, Türkiye A Milli Takımı'nda oynamasına mevcut kurallar yüzünden izin verilmeyen Tolgay Arslan'ı da ilgilendiriyor. Yıldız futbolcunun, konuyla ilgili dosyası FIFA'da...
Kurulun görüştüğü diğer konular arasında en önemlisi Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro'nun belli bir süre ücret alamayan futbolcunun bedelsiz serbest kalması yönündeki Avrupa Komisyonu'na yaptığı başvuruydu. Montagliani transfer sisteminin de değerlendirildiğini, her kesimi mutlu edecek bir çözüm bulmayı umut ettiğini dile getirdi.
Kurulun önerilerinin yürürlüğe girebilmesi için önce FIFA İcra Kurulu'ndan, ardında FIFA Konseyi'nden geçmesi gerekiyor.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:59
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
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altan en kötü berabere biter. gs yenemez.
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Önce yoracak
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Yorum
AYDINLI ÖSTRENDUS MAÇINDADA YORULMAMIŞTI DEĞİL Mİ ?
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Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...
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En büyük FENER Sen şu yaşında FB'nin yedek kulübesinde oturduğuna bile şükretmen lazım, bunun sebebi de aziz'in torpillisi olduğun içindir
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