 Quaresma, Milla’nın rekorunun peşinde – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    , Milla’nın rekorunun peşinde

    Quaresma, Milla’nın rekorunun peşinde

    Beşiktaş'ın 26 Şubat'ta 35 yaşına girecek olan Ricardo ile sözleşme yapması eleştirilere neden olmuştu...

    Başkan Orman, "37 yaşına geldiğinde Q7'yi sahaya bastonla çıkarırsın artık" tepkileri ile bile karşılaşmıştı. Ancak , özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla en iyi cevabı sahada verdi.

    Şu anda Şampiyonlar Ligi'nin asist kralı konumundaki Quaresma, yeni hedefini açıkladı: Roger Milla'nın rekorunu kırmak! Milla, 1994'te ABD'de yapılan Dünya Kupası'nda 42 yaşındayken Kamerun Milli Takımı formasını giymişti.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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