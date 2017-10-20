Quaresma, Milla’nın rekorunun peşinde
Beşiktaş'ın 26 Şubat'ta 35 yaşına girecek olan Ricardo Quaresma ile sözleşme yapması eleştirilere neden olmuştu...
Başkan Orman, "37 yaşına geldiğinde Q7'yi sahaya bastonla çıkarırsın artık" tepkileri ile bile karşılaşmıştı. Ancak Quaresma, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla en iyi cevabı sahada verdi.
Şu anda Şampiyonlar Ligi'nin asist kralı konumundaki Quaresma, yeni hedefini açıkladı: Roger Milla'nın rekorunu kırmak! Milla, 1994'te ABD'de yapılan Dünya Kupası'nda 42 yaşındayken Kamerun Milli Takımı formasını giymişti.
Şu anda Şampiyonlar Ligi'nin asist kralı konumundaki Quaresma, yeni hedefini açıkladı: Roger Milla'nın rekorunu kırmak! Milla, 1994'te ABD'de yapılan Dünya Kupası'nda 42 yaşındayken Kamerun Milli Takımı formasını giymişti.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Quaresma, Milla’nın rekorunun peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.