 Primlere yeni zam – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Primlere yeni zam

    Primlere yeni zam
    Beşiktaşlı futbolcular prim zengini. Porto, Leipzig ve Monaco galibiyetlerinden 10'ar bin dolar kazanan oyuncular, son galibiyetten gelen paranın yarısını da alınca 60'şar bin dolar kazanmış olacaklar.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
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