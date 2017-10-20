Primlere yeni zam
Beşiktaşlı futbolcular prim zengini. Porto, Leipzig ve Monaco galibiyetlerinden 10'ar bin dolar kazanan oyuncular, son galibiyetten gelen paranın yarısını da alınca 60'şar bin dolar kazanmış olacaklar.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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