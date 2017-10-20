Maç seçiyorlar

“Türkiye’de bizi oynatmayarak durdurmaya çalışıyorlar. Ancak hiç kimse bana Gençlerbirliği mağlubiyetini anlatamaz. Futbolcularım yüzde yüz maç seçti. Monaco’yu düşünüp, Ankara’da gerekli savaşı vemediler.”

Monaco maçı sonrası kızlarıyla birlikte Nice'ten Londra'ya uçan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yolculuk öncesi gazetecilerle yaptığı sohbette, Avrupa ve Süper Lig'de farklı görüntü sergilemelerini iki nedene bağladı.



İyi oynamaya ve futbol adına güzel şeyler üretmeye çalışan bir takım olduklarını belirten Orman şöyle devam etti: "Ancak Türkiye'de kulüpler, Beşiktaş'ı oynatmayarak durdurmaya çalışıyor. Hakemler, bunu iyi analiz etmeli. Bu birinci sebep… İkinci neden ise bizden kaynaklanıyor. Hiçbir futbolcum bana G.Birliği mağlubiyetini anlatamaz. Monaco'yu düşünüp, bu karşılaşmada gerekli savaşı vermediler. Güneş, Negredo'yu, Lens'i oynatmış da Quaresma'yı oynatmamış.. Bu öncelikli konuşulacak bir şey değil. Sen gereğini yaptın mı? Hayır… Her maça final gözüyle bakacaksın ve mücadele edeceksin."



(Sabah)