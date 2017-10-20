 Kalkavan yönetiyor – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Kalkavan yönetiyor

    Kalkavan yönetiyor
    Beşiktaş, pazartesi akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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