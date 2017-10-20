Kalkavan yönetiyor
Beşiktaş, pazartesi akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:12
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