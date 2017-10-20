 Cenk Tosun devre arasında satılmayacak – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Cenk Tosun devre arasında satılmayacak

    Cenk Tosun devre arasında satılmayacak

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'u devre arasında satmayacaklarını açıkladı.

    Süper Lig'in son iki sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun. A Milli Takım'da, Spor Toto Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlayan golcü oyuncu için özellikle İngiliz kulüpleri sıraya girmiş durumda. Sezon öncesi Crystal Palace'ın yaptığı teklifi geri çeviren Beşiktaş'ın devre arasında ne yapacağı merak edilirken başkan Orman oyuncularını satmayacaklarını açıkladı.

    DEVRE ARASI SATILMAYACAK
    Basın mensuplarıyla yaptığı sohbette hedeflerinin büyük olduğunu ve bu nedenle Cenk Tosun'u devre arasında kesinlikle bırakmayacaklarını söyleyen Orman, sezon sonu ise gelecek tekliflere göre karar verecek.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:12
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