Cenk Tosun devre arasında satılmayacak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'u devre arasında satmayacaklarını açıkladı.
Süper Lig'in son iki sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun. A Milli Takım'da, Spor Toto Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlayan golcü oyuncu için özellikle İngiliz kulüpleri sıraya girmiş durumda. Sezon öncesi Crystal Palace'ın yaptığı teklifi geri çeviren Beşiktaş'ın devre arasında ne yapacağı merak edilirken başkan Orman oyuncularını satmayacaklarını açıkladı.
DEVRE ARASI SATILMAYACAK
Basın mensuplarıyla yaptığı sohbette hedeflerinin büyük olduğunu ve bu nedenle Cenk Tosun'u devre arasında kesinlikle bırakmayacaklarını söyleyen Orman, sezon sonu ise gelecek tekliflere göre karar verecek.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:12
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 85
Yorum
han mirceayı da düşünmeliler demek istedi sanırım..
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 85
Yorum
YA AMK GIT İŞİNE GS GEÇEN SEZONLARDA 2 SEFER ÜST ÜSTE ŞAMPIYON OLUNCADA BU HIKAYELERI GÖRDUK
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Derbiyi Çakır yönetecek
Toplam 26
Yorum
lazepe Palabıyığı verelim size istemisiniz.
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