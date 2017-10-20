 Beşiktaş'ta Medel şoku! – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    'ta şoku!

    Beşiktaş'ta Medel şoku!

    , ligin 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Şilili oyuncu Gary , antrenmanı yarıda bıraktı.

    Süper Lig'in 9. haftasında , 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Ağırlık ve çabukluk çalışan siyah-beyazlı futbolcular, idmanı orta şut çalışması ile devam ettirdi. Antrenmanın son bölümünde ise üç grup halinde pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

    MEDEL YARIDA BIRAKTI

    Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gary , antrenmanı yarıda bıraktı. İdmanın ilk bölümünde yapılan ağırlık ve kuvvet çalışmasından sonra Şilili oyuncu, adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakarak, içeriye girdi.

    Antrenmandan sonra Quaresma, Lens, Negredo ve Oğuzhan Özyakup, serbest vuruş çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:54
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