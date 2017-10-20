Beşiktaş'ta Medel şoku!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Ağırlık ve çabukluk çalışan siyah-beyazlı futbolcular, idmanı orta şut çalışması ile devam ettirdi. Antrenmanın son bölümünde ise üç grup halinde pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.



MEDEL YARIDA BIRAKTI

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gary Medel, antrenmanı yarıda bıraktı. İdmanın ilk bölümünde yapılan ağırlık ve kuvvet çalışmasından sonra Şilili oyuncu, adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakarak, içeriye girdi.

Antrenmandan sonra Quaresma, Lens, Negredo ve Oğuzhan Özyakup, serbest vuruş çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.