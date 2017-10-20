Beşiktaş, ligin 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Şilili oyuncu Gary Medel, antrenmanı yarıda bıraktı.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Ağırlık ve çabukluk çalışan siyah-beyazlı futbolcular, idmanı orta şut çalışması ile devam ettirdi. Antrenmanın son bölümünde ise üç grup halinde pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.
MEDEL YARIDA BIRAKTI
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gary Medel, antrenmanı yarıda bıraktı. İdmanın ilk bölümünde yapılan ağırlık ve kuvvet çalışmasından sonra Şilili oyuncu, adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakarak, içeriye girdi.
Antrenmandan sonra Quaresma, Lens, Negredo ve Oğuzhan Özyakup, serbest vuruş çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:54
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Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor
Toplam 1
Yorum
hakem odası şans dediğin nedirki palabıyıkmı !!!
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Arda dönüyor
Toplam 6
Yorum
ARDA 66 numaralı Arda olarak geliceksen GALATASARAY ımızın kapısı sana sonuna kadar açık fakat primci olarak geleceksen fenerbahçenın kapısı orda
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Başakşehir Avrupa'da kayıp
Toplam 15
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk korkusu sarmış dört bir yanı abdullah avcıya bak sen çıkan kadroya bak ülke puanı falan filan boş işler resmen bjk maçına bilenmiş !!!!!
Beşiktaş'ta Medel şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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