Beşiktaş-G.Birliği maçında kırmızı kart gören Babel'in cezası belli oldu. PFDK, Babel'in ciddi faulü nedeniyle Hollandalı yıldıza 2 maç ceza verdi. Beşiktaş kulübüne de 20 bin TL para cezası kesildi. Babel, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında oynayamayacak.



BEŞİKTAŞLILAR İSYAN ETTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Akhisar maçındaki benzer hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Alper Potuk'u öne sürerek PFDK'ya tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan yorumlar:



- Diyorlar ki Babel'in hareketi çok sertti, Alper'in ki değil. Bu kararı hakem verir, kuruldaki avukatlar değil.. Onlar yönetmeliği uygular.



- TFF, kırmızı kart cezasını Babel'de hatırladı! Aynı maddeden sevk edilen Alper'e 1, Babel'e 2 maç ceza verildi.



- Alper'e 1 maç , Ryan Babel'e 2 maç ceza! Beşiktaş'ı nasıl kolluyorlarsa...