 Babel’e ‘2’ maç – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Babel’e ‘2’ maç

    Babel’e ‘2’ maç
    Beşiktaş-G.Birliği maçında kırmızı kart gören Babel'in cezası belli oldu. PFDK, Babel'in ciddi faulü nedeniyle Hollandalı yıldıza 2 maç ceza verdi. Beşiktaş kulübüne de 20 bin TL para cezası kesildi. Babel, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında oynayamayacak.

    BEŞİKTAŞLILAR İSYAN ETTİ
    Siyah-beyazlı taraftarlar, Akhisar maçındaki benzer hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Alper Potuk'u öne sürerek PFDK'ya tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan yorumlar:

    - Diyorlar ki Babel'in hareketi çok sertti, Alper'in ki değil. Bu kararı hakem verir, kuruldaki avukatlar değil.. Onlar yönetmeliği uygular.

    - TFF, kırmızı kart cezasını Babel'de hatırladı! Aynı maddeden sevk edilen Alper'e 1, Babel'e 2 maç ceza verildi.

    - Alper'e 1 maç , Ryan Babel'e 2 maç ceza! Beşiktaş'ı nasıl kolluyorlarsa...
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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