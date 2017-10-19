Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma gündem yaratacak açıklamalar yaptı: “Şampiyonlar Ligi’nde oynamanıza müsaade ediliyor. Bu nedenle başar-ı lıyız. Türkiye’de ise buna izin verilmiyor”
Çeyrek final, yarı final elimizde
Quaresma, "Beşiktaş'ın bütçesi rakipleri kadar olmayabilir. Onlar kadar yüksek bonservis bedelleri ya da maaşlar da ödeyemeyebilir. Ancak Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Neden yukarılara yürümeyelim? Neden çeyrek finali yarı finali görmeyelim? Bunu yapmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı. Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde sergilediği futbolla adeta parmak ısırtıyor.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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