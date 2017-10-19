 Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar

    Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar

    Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı gündem yaratacak açıklamalar yaptı: “Şampiyonlar Ligi’nde oynamanıza müsaade ediliyor. Bu nedenle başar-ı lıyız. Türkiye’de ise buna izin verilmiyor”

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo , 'Maç seçiyor' iddialarına cevap verdi. Portekizli futbolcu, "Arada kalite farkı var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamanıza müsaade ediliyor. İyi olan takımlar da karşılığını alıyor. Bu nedenle Avrupa'da başarılı oluyoruz. Türkiye'de ise rakipler ve hakemler iyi futbola izin vermiyor" diye konuştu. Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılı olmasında kilit rol oynayan Quaresma, Avrupa'da bundan sonra da başarılı sonuçlar alacaklarını belirterek taraftarlarına umut dağıttı.

    Çeyrek final, yarı final elimizde
    Quaresma, "Beşiktaş'ın bütçesi rakipleri kadar olmayabilir. Onlar kadar yüksek bonservis bedelleri ya da maaşlar da ödeyemeyebilir. Ancak Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Neden yukarılara yürümeyelim? Neden çeyrek finali yarı finali görmeyelim? Bunu yapmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı. Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde sergilediği futbolla adeta parmak ısırtıyor.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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