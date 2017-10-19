 Ryan Babel'in cezası belli oldu! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'in cezası belli oldu!

    Ryan Babel'in cezası belli oldu!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Beşiktaşlı futbolcu 'e 2 maç ceza verdi.

    Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusunun geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldığı belirtildi.

    Aynı maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Beşiktaş Kulübüne de 20 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

    'nın 'ye 50 bin, , Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor ve Kayserispor'a on beşer bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

    Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu Jires Kembo Ekoko'nun da Osmanlıspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçla
    cezalandırıldığı aktarıldı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 17 bin 500, Elazığpor'a 5 bin, Denizlispor'a ise 4 bin 500 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ryan Babel'in cezası belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.