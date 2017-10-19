Ryan Babel'in cezası belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'e 2 maç ceza verdi.
Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusunun geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldığı belirtildi.
Aynı maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Beşiktaş Kulübüne de 20 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.
PFDK'nın Fenerbahçe'ye 50 bin, Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor ve Kayserispor'a on beşer bin lira para cezası verdiği kaydedildi.
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu Jires Kembo Ekoko'nun da Osmanlıspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçla
cezalandırıldığı aktarıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 17 bin 500, Elazığpor'a 5 bin, Denizlispor'a ise 4 bin 500 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:52
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 33
Yorum
MUSTAFA UZUN SELÇUK KAPYAN OYNASIN.TOLGA SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
karakartal siz hiç biriniz Beşiktaş ile kıyaslanamazsınız zaten
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
NLF Sizinki önemli derbiyse o zaman Vardar-Ostersund maçı ne derbisi olur acaba ikiside avrupanın DEV kulüpleri monaco porto ne ki
Ryan Babel'in cezası belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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