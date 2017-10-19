Rekorları kırabilir
Sezon başı 20 milyon euro’luk teklif gelen ancak satılmayan Cenk, Roma’ya 15 milyon euro’ya giden Cengiz Ünder’i de geçebilir
ORMAN, GiTMESiNE SICAK DEĞiL
BU arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin olduğunu belirterek, "Benim futbolcularım mal değil. Ücret falan yazılıyor ama bunlar gerçek değil" diyerek, yıldız golcünün devre arasında takımdan gitmesine sıcak bakmadığını resmen ifade etti. Öte yandan Cenk de başarısının sırrını şu sözlerle özetledi: "Ben hem takımla hem de bireysel olarak çalışmalarımı yapıyorum. İyi olmayan, eksik yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Böyle kaliteli takım arkadaşlarına sahip olmam sebebiyle de bu sıkı çalışmalarımın meyvesini alıyorum."
ZAFERİN ARKASINDAKİ İSİM: CENK
Siyah-beyazlıların Fransa'daki zaferinden sonra 'Monaco Prensi' lakabı takılan Cenk Tosun için Avrupa medyasında birbirinden ilginç yorumlar yapılıyor. Ünlü Fransız gazetesi L'Equipe, Cenk Tosun'u maçın adamı seçerken; İsveç internet sitesi Robosport başta olmak üzere bir çok site de Cenk Tosun için "Zaferin arkasındaki isim" ifadelerini kullandılar,
İspanyol As gazetesi "Beşiktaş yenilmiyor" manşetini atarken, Marca ise "Lider Beşiktaş Monaco'nun iplerini saldı" diye yazdı. Marca, Monaco için artık Şampiyonlar Ligi serüveninin bittiğini Beşiktaş'ın ise müthiş performansının devam ettiğini yazdı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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