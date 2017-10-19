 Rekorları kırabilir – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Rekorları kırabilir

    Rekorları kırabilir

    Sezon başı 20 milyon euro’luk teklif gelen ancak satılmayan Cenk, Roma’ya 15 milyon euro’ya giden Cengiz Ünder’i de geçebilir

    Sezon başında bonservisine 20 milyon euro teklif edilen ancak Şenol Güneş'in veto etmesi sonrası takımda kalan , gösterdiği üstün performans ile değerini katladı. Cenk'in, Avrupa'ya transfer olması durumunda Türkiye rekoru kırması bekleniyor. Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı oyuncu Elvir Balic. Boşnak oyuncu, 1999 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 16.3. milyon Euro'ya transfer olmuştu. Avrupa'ya giden en pahalı Türk oyuncu ise Cengiz Ünder. Genç yıldız, bu sezonun başında İtalyan devi Roma'ya 15 milyon Euro'ya imza atmıştı.

    ORMAN, GiTMESiNE SICAK DEĞiL
    BU arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin olduğunu belirterek, "Benim futbolcularım mal değil. Ücret falan yazılıyor ama bunlar gerçek değil" diyerek, yıldız golcünün devre arasında takımdan gitmesine sıcak bakmadığını resmen ifade etti. Öte yandan Cenk de başarısının sırrını şu sözlerle özetledi: "Ben hem takımla hem de bireysel olarak çalışmalarımı yapıyorum. İyi olmayan, eksik yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Böyle kaliteli takım arkadaşlarına sahip olmam sebebiyle de bu sıkı çalışmalarımın meyvesini alıyorum."

    ZAFERİN ARKASINDAKİ İSİM: CENK
    Siyah-beyazlıların Fransa'daki zaferinden sonra 'Monaco Prensi' lakabı takılan Cenk Tosun için Avrupa medyasında birbirinden ilginç yorumlar yapılıyor. Ünlü Fransız gazetesi L'Equipe, Cenk Tosun'u maçın adamı seçerken; İsveç internet sitesi Robosport başta olmak üzere bir çok site de Cenk Tosun için "Zaferin arkasındaki isim" ifadelerini kullandılar,

    İspanyol As gazetesi "Beşiktaş yenilmiyor" manşetini atarken, Marca ise "Lider Beşiktaş Monaco'nun iplerini saldı" diye yazdı. Marca, Monaco için artık Şampiyonlar Ligi serüveninin bittiğini Beşiktaş'ın ise müthiş performansının devam ettiğini yazdı.



    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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