Rakipleri Kane ile C.Ronaldo!
Tosun Paşa, karşısına çıkanı yıkıp geçmeye devam ediyor. Önceki akşam kendisini izleyen Premier Lig ve La Liga gözlemcilerine gol ziyafeti çeken Cenk; Harry Kane ve Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu.
Tosun Paşa, 3 gol ve 1 asistle adeta uçuyor. Tosun'un önceki akşamki golleri Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki 25 maçındaki 10'uncu golü oldu. Cenk, Beşiktaş forması giydiği son 16 resmi maçta 13 gole (10 gol ve 3 asistle) katkıda bulundu. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana 11'de başladığı 65 resmi maçta 47 gole de katkı yaptı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:51
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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