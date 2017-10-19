 Rakipleri Kane ile C.Ronaldo! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Rakipleri Kane ile C.Ronaldo!

    Rakipleri Kane ile C.Ronaldo!

    Tosun Paşa, karşısına çıkanı yıkıp geçmeye devam ediyor. Önceki akşam kendisini izleyen Premier Lig ve La Liga gözlemcilerine gol ziyafeti çeken Cenk; Harry Kane ve Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece 6 gol atan Kane ile 5 gol kaydeden Ronaldo, 4 gollü Cenk Tosun'dan daha fazla gole katkı yaptı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 6 golün 4'ünde Cenk Tosun'un katkısı var.

    Tosun Paşa, 3 gol ve 1 asistle adeta uçuyor. Tosun'un önceki akşamki golleri Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki 25 maçındaki 10'uncu golü oldu. Cenk, Beşiktaş forması giydiği son 16 resmi maçta 13 gole (10 gol ve 3 asistle) katkıda bulundu. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana 11'de başladığı 65 resmi maçta 47 gole de katkı yaptı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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