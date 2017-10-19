 Para basıyorlar – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Para basıyorlar

    Para basıyorlar
    Şampiyonlar Ligi'nde üç galibiyetle 9 puan toplayan Beşiktaş, kasasını da doldurdu. Siyah-beyazlılar, bu maçların ardından 4 milyon 500 bin euro'yu garantiledi. Türkiye'yi Devler arenasında temsil eden tek takım olan Kartal, gruplara katılmaya hak kazandığı için 12 milyon 700 bin euro'yu da hak etti. Beşiktaş şu anki sonuçlar itibarıyla UEFA'dan 17,2 milyon euro alma hakkı kazandı.

    Monaco galibiyetiyle gruptan çıkma ihtimalini güçlendiren Beşiktaş, bir üst tura yükselmesi halinde kasasına 6 milyon euro daha koyacak. Siyah-beyazlılar, kalan 3 maçta da alacağı her galibiyet için 1,5 milyon, her beraberlik için de 500 bin euro elde edecek. Beşiktaş, UEFA'nın vereceği havuz gelirlerinin eklenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği kazancı da artıracak. Siyah-beyazlıların, havuz gelirlerinden de yaklaşık 20 milyon euro alması bekleniyor.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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