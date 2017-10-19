Para basıyorlar
Monaco galibiyetiyle gruptan çıkma ihtimalini güçlendiren Beşiktaş, bir üst tura yükselmesi halinde kasasına 6 milyon euro daha koyacak. Siyah-beyazlılar, kalan 3 maçta da alacağı her galibiyet için 1,5 milyon, her beraberlik için de 500 bin euro elde edecek. Beşiktaş, UEFA'nın vereceği havuz gelirlerinin eklenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği kazancı da artıracak. Siyah-beyazlıların, havuz gelirlerinden de yaklaşık 20 milyon euro alması bekleniyor.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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