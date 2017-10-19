 Marca: Kartal’ın başarısını La Liga'ya bağladı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Marca: Kartal’ın başarısını La Liga'ya bağladı

    Marca: Kartal’ın başarısını La Liga'ya bağladı
    Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi La Liga'da görev yapmış oyuncuların gittikleri yabancı takımlara iyi geldiğini yazarken Beşiktaş'ı örnek gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde La Liga'da oynamış futbolculardan Pepe, Adriano, Fabri, Ryan Babel dikkat çeken performans sergiledi. Negredo ve Medel ise fazla şans bulamadı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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