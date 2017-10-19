Hasan Ali Kaldırım'dan anlamlı hareket!
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen İspanyol yıldız Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal'a Türkiye'den Hasan Ali Kaldırım da katıldı.
Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal' projesine Hummels, Chiellini ve Nagelsmann'dan sonra Türkiye'den Hasan Ali Kaldırım da katıldı.
Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal', futbolcuların maaşlarının %1'ini hayır kurumlarına bağışladığı bir akım.
Mata, twitter hesabından Hasan Ali'ye teşekkür ederken, Fenerbahçeli futbolcu da bir video yayınladı ve "Birlikte çalışma sonucunda futbol, tüm dünyada büyük ve kalıcı etkiler yaratabilir" dedi..
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:07
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
Fb Degil mi ama kiyasi olmaz ! Biz Bjk yi Gs yi yenmek icin herseyi yapalim, Bjk sampiyonlar liginde ucuyor olsun!
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
hüsamettin O yüzden oynayarak kazanamıyorsunuz bjk karşı
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
ozi aynen kıyas edilnez beşiktaş ezer geçer
Hasan Ali Kaldırım'dan anlamlı hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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