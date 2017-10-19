 Hasan Ali Kaldırım'dan anlamlı hareket! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    'dan anlamlı hareket!

    Hasan Ali Kaldırım'dan anlamlı hareket!

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen İspanyol yıldız Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal'a Türkiye'den da katıldı.

    Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal' projesine Hummels, Chiellini ve Nagelsmann'dan sonra Türkiye'den da katıldı.

    Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal', futbolcuların maaşlarının %1'ini hayır kurumlarına bağışladığı bir akım.

    Mata, twitter hesabından Hasan Ali'ye teşekkür ederken, Fenerbahçeli futbolcu da bir video yayınladı ve "Birlikte çalışma sonucunda futbol, tüm dünyada büyük ve kalıcı etkiler yaratabilir" dedi..

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:07
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