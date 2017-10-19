 Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    haftanın futbolcusu adayı

    Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı

    UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Monaco ağlarını iki kez havalandıran Beşiktaşlı , haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, 'a Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, haftanın futbolcusuna aday gösterilen 8 futbolcudan biri oldu.

    Haftanın futbolcusu anketinde Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi'nin yanı sıra Manchester United'dan Marcus Rashford, Chelsea'den Eden Hazard, Paris Saint Germain'den Neymar, Liverpool'dan Mohamed Salah, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ile Spartak Moskova'dan Quincy Promes'in performansı oylamaya sunuldu.

    Oylama yarın sona erecek.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:43
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