Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Monaco ağlarını iki kez havalandıran Beşiktaşlı Cenk Tosun, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Beşiktaş'a Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, haftanın futbolcusuna aday gösterilen 8 futbolcudan biri oldu.
Haftanın futbolcusu anketinde Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi'nin yanı sıra Manchester United'dan Marcus Rashford, Chelsea'den Eden Hazard, Paris Saint Germain'den Neymar, Liverpool'dan Mohamed Salah, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ile Spartak Moskova'dan Quincy Promes'in performansı oylamaya sunuldu.
Oylama yarın sona erecek.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:43
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 32
Yorum
Palavra Adam heralde kendi shaktarda oynattigi 11 yabanciyi unutdu... Konyadan kacmis ama Konyaspora saygisizlik yaptiginin farkinda degil
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Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yabancılar serbest kalmasaydı bu adam bu kadar kasmaz Avrupa'da zirveye çıkamazdı, Artık yeni Türk Futbolcusu modeli disiplin ve çokçalışma
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Yabancılar istila etti
Toplam 8
Yorum
Atillas-BJK Yabancı futbolcularla rekabet eden futbolcular zirveye çıkıyor (Bkz:Cenk Tosun)...eski günler geride kaldı, ya disiplin ve çok çalışma ya da
Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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