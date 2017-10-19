Beşiktaş'a Vida müjdesi
Beşiktaş'ın devre arasında takıma katılması için anlaşma sağladığı Domagoj Vida'dan sevindirici bir haber geldi.
Dinamo Kiev'in yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle yaz döneminde Vida transferini gerçekleştirmeyen Beşiktaş yönetimi, devre arasını beklemeye koyulmuştu. Vida ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, kulübüyle olan sözleşmesi Ocak ayında sona erecek Hırvat oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katacak.
1 AY ERKEN GELECEK
Devre arasında Beşiktaş'a katılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun, takıma daha erken katılacağı öğrenildi. Dinamo Kiev formasıyla son maçına 9 Aralık'ta çıkacak olan başarılı stoper ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile çalışmalara başlayacak. Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 7 maça çıkan Vida, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:36
-
Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
Dr.Alban YAhu bu adam A milli takımdan gitmedi mi?
-
İyi ki o masadan kalkmışım...
Toplam 4
Yorum
Feneryener Arkadaslar bu adam olmayinca defans sallaniyor. Akhisar macini gordunuz. On numara kademe yapiyor. Adamsin souza boyle devam et. Insallah...
-
Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... VERILMIS SADAKAMIZ VARMIS. YA GS.IN BASINA ANTRONOR OLARAK GELSEYDI O ZAMAN NE YAPARDIK?
Beşiktaş'a Vida müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.