Beşiktaş'a Vida müjdesi

Dinamo Kiev'in yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle yaz döneminde Vida transferini gerçekleştirmeyen Beşiktaş yönetimi, devre arasını beklemeye koyulmuştu. Vida ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, kulübüyle olan sözleşmesi Ocak ayında sona erecek Hırvat oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katacak.



1 AY ERKEN GELECEK

Devre arasında Beşiktaş'a katılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun, takıma daha erken katılacağı öğrenildi. Dinamo Kiev formasıyla son maçına 9 Aralık'ta çıkacak olan başarılı stoper ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile çalışmalara başlayacak. Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 7 maça çıkan Vida, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.