 Beşiktaş'a Vida müjdesi – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'a müjdesi

    Beşiktaş'a Vida müjdesi

    Beşiktaş'ın devre arasında takıma katılması için anlaşma sağladığı Domagoj 'dan sevindirici bir haber geldi.

    Dinamo Kiev'in yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle yaz döneminde transferini gerçekleştirmeyen Beşiktaş yönetimi, devre arasını beklemeye koyulmuştu. Vida ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, kulübüyle olan sözleşmesi Ocak ayında sona erecek Hırvat oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katacak.

    1 AY ERKEN GELECEK
    Devre arasında Beşiktaş'a katılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun, takıma daha erken katılacağı öğrenildi. Dinamo Kiev formasıyla son maçına 9 Aralık'ta çıkacak olan başarılı stoper ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile çalışmalara başlayacak. Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 7 maça çıkan Vida, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:36
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