Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e bileniyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Monaco maçında oynayan futbolcular, antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:28
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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