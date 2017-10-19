 Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e bileniyor – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e bileniyor

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e bileniyor

    Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
    Monaco maçında oynayan futbolcular, antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:28
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