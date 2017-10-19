Beşiktaş, M.Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:50
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
Beşiktaş, M.Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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