Avrupa'da Güneş açıyor

Şampiyonlar Ligi’nde parmak ısırtan sonuçlara imza atan Beşiktaş, parasını da zafer sayısını da iddiasını da hocası Şenol Güneş ile yükseltiyor

ŞAmpiyonlar Ligi G Grubu 3. maçını da kazanarak tarihi başarıya imza atan Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 21 maçta 10. galibiyetini elde etti. Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında kolay yenilmeyen bir takım haline gelen siyahbeyazlılar, 8 maçı berabere tamamlarken, 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Şenol Güneş'in göreve başladığı 2015-16'da Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise Dinamo Kiev'e 6-0 ve Olympique Lyon'a 2-1 yenildi. Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da henüz beraberlik ve yenilgi almadan yoluna galibiyet serisiyle devam ediyor.



DIŞARIDA DA KAZANIYOR

Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde deplasmanda da önemli galibiyetler aldı. Tecrübeli teknik adam döneminde şu ana dek 11 dış saha maçına çıkan Beşiktaş, bunların 5'ini kazanmayı başardı. Deplasmandaki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 3 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, ayrıca son 2 dış saha maçında rakiplerine üstünlük kurdu.





EN ÇOK GALİP GELEN HOCA

ALMANYA temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen ancak galibiyet alamayan siyah-beyazlı ekip, Leipzig'i 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir Alman takımını yendi. Monaco zaferiyle de Fransızlara karşı dış saha şansızlığı bitti. Tarihinde daha önce 2 kez Avrupa'da çeyrek final oynayan ve bunu yabancı teknik adamlar yönetiminde gerçekleştiren Beşiktaş, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmeyi Güneş ile başardı. Güneş, Şampiyonlar Ligi'de Beşiktaş'a en çok galibiyet getiren teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor.



YENİ REKOR KIRACAK

Monaco maçıyla 21. maçına çıkan Güneş rekorları geliştirmeyi sürdürüyor. USta hoca, grupta kalan 3 maçla Beşiktaş teknik direktörlüğünde 24. Avrupa kupası maçında sahada olacak. Beşiktaş, Devler Ligi'ndeki 4. maçta Monaco'ya bir kez daha üstünlük kurarsa, Güneş'in teknik direktörlüğünde 5 maçlık galibiyet serisi rekorunu da egale edecek. 2010-11'de Avrupa'da 5 maç üst üste kazanan Beşiktaş, geçen sezon Lyon'u 2-1 yenip 2017-18'deki 3 maçını da kazandı. Geçen sezondan beri üst üste 4 sınavı kazanan Kartal, Monaco karşısında bunu 5 maça çıkarmayı hedefleyecek.





