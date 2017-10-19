Avrupa'da Güneş açıyor
Şampiyonlar Ligi’nde parmak ısırtan sonuçlara imza atan Beşiktaş, parasını da zafer sayısını da iddiasını da hocası Şenol Güneş ile yükseltiyor
DIŞARIDA DA KAZANIYOR
Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde deplasmanda da önemli galibiyetler aldı. Tecrübeli teknik adam döneminde şu ana dek 11 dış saha maçına çıkan Beşiktaş, bunların 5'ini kazanmayı başardı. Deplasmandaki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 3 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, ayrıca son 2 dış saha maçında rakiplerine üstünlük kurdu.
EN ÇOK GALİP GELEN HOCA
ALMANYA temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen ancak galibiyet alamayan siyah-beyazlı ekip, Leipzig'i 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir Alman takımını yendi. Monaco zaferiyle de Fransızlara karşı dış saha şansızlığı bitti. Tarihinde daha önce 2 kez Avrupa'da çeyrek final oynayan ve bunu yabancı teknik adamlar yönetiminde gerçekleştiren Beşiktaş, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmeyi Güneş ile başardı. Güneş, Şampiyonlar Ligi'de Beşiktaş'a en çok galibiyet getiren teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor.
YENİ REKOR KIRACAK
Monaco maçıyla 21. maçına çıkan Güneş rekorları geliştirmeyi sürdürüyor. USta hoca, grupta kalan 3 maçla Beşiktaş teknik direktörlüğünde 24. Avrupa kupası maçında sahada olacak. Beşiktaş, Devler Ligi'ndeki 4. maçta Monaco'ya bir kez daha üstünlük kurarsa, Güneş'in teknik direktörlüğünde 5 maçlık galibiyet serisi rekorunu da egale edecek. 2010-11'de Avrupa'da 5 maç üst üste kazanan Beşiktaş, geçen sezon Lyon'u 2-1 yenip 2017-18'deki 3 maçını da kazandı. Geçen sezondan beri üst üste 4 sınavı kazanan Kartal, Monaco karşısında bunu 5 maça çıkarmayı hedefleyecek.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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