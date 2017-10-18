 Yeni kaptan Atiba – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Yeni kaptan Atiba

    Yeni kaptan Atiba
    BEŞİKTAŞ'ın Kanadalı yıldızı Atiba, dün akşamki Monaco maçında sahaya kaptan çıktı. Birinci kaptan Oğuzhan'ın maça kulübede başlamasından dolayı kaptanlık pazubandını koluna takan tecrübeli oyuncu, başarılı bir futbol ortaya koyarken; 21'inci dakikada attığı nefis şutu kaleci Subasic güçlükle kornere çelebildi.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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