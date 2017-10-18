Yabancılar istila etti

MİLLİ takım'ın hocası mircea Lucescu, Süper Lig ve yabancı sınırı hakkında Romanya basınına konuştu. "Süper Lig sorunlu. Yabancılar ligi istila ettiler. Böyle olunca Türkiye'nin genç futbolcuları yok olup gidiyor" diyen Rumen teknik adam, yurt içindeki rekabete yabancıların girmesiyle Türk oyuncuların değer kaybettiğini ifade etti. Luce, "Gençlere güvenmeliyiz. Onları yeniden oyuna atmalıyız. Bu konuda iyimserim" dedi.