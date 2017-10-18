 Üst seviyede oynadık – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Üst seviyede oynadık

    Üst seviyede oynadık
    Beşiktaş Kulübü Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller, Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde aldığı galibiyetlerin bir Türk takımı için önemli bir başarı olduğunu söyledi. Hacıgüzeller, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi seviyesindeki oyununu devam ettirdi. Bu çok önemli bir başarı" dedi. Porto ve Leipzig maçlarının ardından Monaco galibiyetinin kendisini şaşırtmadığını aktaran siyahbeyazlı yönetici, Cenk'in da kendisini çok geliştirdiğinin altını çizip şöyle devam etti: "UEFA sosyal medya hesaplarında Cenk Tosun'u paylaşıyor. Cenk, övgüleri hak ediyor."
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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