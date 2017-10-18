 Siyah beyazlılar DALYA yaptı! – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Siyah beyazlılar DALYA yaptı!

    Siyah beyazlılar DALYA yaptı!

    Beşiktaş, Monaco deplasmanında Avrupa Kupaları’nda 100. dış saha maçını oynadı

    SİYAH-beyazlılar, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa Kupaları'nda 100. dış saha maçına çıktı. Beşiktaş, dış sahada oynadığı 100 Avrupa maçında 23 galibiyet alırken, 20 deplasman maçını berabere tamamladı. 113 gol atarken,. kalesinde 185 gol gördü.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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