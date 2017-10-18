Sabaha kadar dans
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarken taraftarı da coştu. Siyah-beyazlılar, Monaco'dan istedikleri skorla dönerken taraftarın toplandığı Köyiçi'nde büyük heyecan vardı. İş yerinden çıkan taraftarlar maç sanki Vodafone Park'ta oynanıyormuş gibi Köyiçi'nde toplandılar. 21.45'te maç başlayana kadar sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar 90 dakika boyunca büyük heyecan yaşadı. Cenk Tosun'un attığı birbirinden güzel gollerle Çarşı'dan yükselen "Goooll" sesi karşı sahil Üsküdar'a ulaştı. Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalarken siyah- beyazlı taraftarlar da sabahın erken saatlerine kadar semtte eğlendi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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