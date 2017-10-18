Sabaha kadar dans

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarken taraftarı da coştu. Siyah-beyazlılar, Monaco'dan istedikleri skorla dönerken taraftarın toplandığı Köyiçi'nde büyük heyecan vardı. İş yerinden çıkan taraftarlar maç sanki Vodafone Park'ta oynanıyormuş gibi Köyiçi'nde toplandılar. 21.45'te maç başlayana kadar sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar 90 dakika boyunca büyük heyecan yaşadı. Cenk Tosun'un attığı birbirinden güzel gollerle Çarşı'dan yükselen "Goooll" sesi karşı sahil Üsküdar'a ulaştı. Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalarken siyah- beyazlı taraftarlar da sabahın erken saatlerine kadar semtte eğlendi.