Q7'den Fener, G.Saray ve Lens'e mesaj!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Monaco maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, Monaco zaferi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Quaresma maç sonrası yaptığı açıklamada ezeli rakiplerine gönderme yaptı ve takım arkadaşı Lens'e mesaj verdi.



"3 günde 1 maç oynuyoruz, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece hafta sonu oynuyor, böyle bir avantajları var. Yerime bir oyuncu gelince, futbol oynama isteğim artıyor. Daha oynayacağım, önümde birkaç yıl daha var."