 PFDK’ya sevk edildi – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    PFDK’ya sevk edildi

    PFDK’ya sevk edildi
    TFF, Beşiktaş ve G.Birliği maçında kırmızı gören Babel'i PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş "çirkin tezahürat" nedeniyle, Babel de aynı maçtaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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