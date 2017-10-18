PFDK’ya sevk edildi

TFF, Beşiktaş ve G.Birliği maçında kırmızı gören Babel'i PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş "çirkin tezahürat" nedeniyle, Babel de aynı maçtaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.