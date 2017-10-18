 Pepe’den kritik hamle – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Pepe’den kritik hamle

    Pepe’den kritik hamle
    Beşiktaş'ın ünlü ismi, Monaco karşısında yerinde müdahalelerle dikkat çekti. Özellikle 16. dakikada Fransızların hızlı hücumunda, Kaite Balde'yi zamanında durduran Pepe, sarı kart gördü belki ama muhtemel bir gol yenilmesinin de önüne geçmiş oldu.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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