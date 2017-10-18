Pepe’den kritik hamle

Beşiktaş'ın ünlü ismi, Monaco karşısında yerinde müdahalelerle dikkat çekti. Özellikle 16. dakikada Fransızların hızlı hücumunda, Kaite Balde'yi zamanında durduran Pepe, sarı kart gördü belki ama muhtemel bir gol yenilmesinin de önüne geçmiş oldu.