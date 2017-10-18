Orman cevap vermedi, taraftar belirledi

Sezon başında Crystal Palace'ın golcü oyuncu için yaptığı 12,5 milyon Pound'luk teklifi geri çeviren Beşiktaş'ta gündem yine Cenk Tosun! Golcü oyuncunun bu sezon gösterdiği yüksek performans ve yabancı kulüplerin artan ilgisi milli oyuncunun sürekli gündemde kalmasına neden oldu. Dün akşam oynanan Monaco maçında da 2 gol birden atan Cenk'in bonservisi ise ise yine gündeme geldi. Bu konuyla ilgili sorulan soruya başkan Fikret Orman "Oyuncularım mal değil. Beşiktaş'ın hedefi Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu. Oraya konsantre olmuş vaziyette. Kısmetleri gelirse o gün bakarız" cevabını verirken biz de konuyu taraftarlara sorduk.



ÇIKAN SONUÇ: 41 MİLYON EURO VE ÜZERİ...

"Sizce Cenk Tosun (Eğer satılırsa) kaç paraya gönderilmeli?" şeklinde yaptığımız ankette 19 bin 361 kişi oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 32'si Cenk Tosun'un 41 milyon ve üzeri bir fiyata satılmasından yana oy kullanırken, yüzde 28'i 31-40 milyon Euro, yüzde 30'u 21-30 milyon Euro ve yüzde 11'i ise 10-20 milyon Euro aralığından elden çıkarılması yönünde görüş bildirdi.

