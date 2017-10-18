Monaco’dan yemek jesti

MONACO, karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü temsilcileri ve UEFA delegelerine yemek verdi. Yemekte siyah-beyazlıların genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile genel koordinatör Levent Çifter ve Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi yer aldı. Yemekte karşılıklı olarak çeşitli hediyeler takdim edildi.