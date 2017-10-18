 Monaco’dan yemek jesti – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Monaco’dan yemek jesti

    Monaco’dan yemek jesti
    MONACO, karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü temsilcileri ve UEFA delegelerine yemek verdi. Yemekte siyah-beyazlıların genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile genel koordinatör Levent Çifter ve Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi yer aldı. Yemekte karşılıklı olarak çeşitli hediyeler takdim edildi.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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