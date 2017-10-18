Monaco Prensi
Kara Kartal’ın fark yaratan ismi Cenk Tosun, Monaco ağlarını da iki kez havalandırıp grupta siyahbeyazlılara büyük avantaj getirdi. Milli golcü son 16 maçta 10 gol, 3 asistle 13 gole katkı sağladı
AVRUPA'DA 10. GOLÜ
MONACO karşısında zaferi getiren golde Cenk Tosun, Tolgay'ın direkten dönen topunu alan Babel'in ortasında yine klasını konuşturdu ve gelişine usta bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Avrupa kupalarındaki 25 maçta 10. golünü atan Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol, 1 asiste ulaştı. Bu sezon oynadığı 11 maçta 7 gol, 3 asist yapan başarılı santrfor, Beşiktaş'ın 16 resmi maçında 10 gol, 3 asistle 12 golüne katkıda bulundu.
Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa devlerinin özellikle İngilizlerin gözdesi olan Cenk Tosun için Ada basınından bir iddia daha geldi. Daily Star Gazetesi, Cenk'i izleyen Premier Lig'den Newcastle'ın Ocak ayında yıldız golcü için 15 milyon Euro'luk teklifle geleceğini öne sürdü.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:20
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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