Monaco Prensi

Kara Kartal’ın fark yaratan ismi Cenk Tosun, Monaco ağlarını da iki kez havalandırıp grupta siyahbeyazlılara büyük avantaj getirdi. Milli golcü son 16 maçta 10 gol, 3 asistle 13 gole katkı sağladı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun fırtınası dinmiyor. Monaco karşısında yenik duruma düşen temsilcimizi kabustan uyandıran isim 26 yaşındaki yıldız golcü oldu. Porto zaferinde başrol oynayan Cenk Tosun, Portekiz temsilcisine attığı golden sonra Monaco filelerini de iki kez havalandırıp Beşiktaş'a grupta büyük avantajı getirdi. İlk yarıda Quaresma'nın nefis ortasında nerede duracağını iyi bilen golcü, kafayla ağları havalandırıp eşitliği sağladı. Attığı golle takımın tekrar maça dönmesini sağlayan Cenk, ikinci yarıda da durmadı.



AVRUPA'DA 10. GOLÜ

MONACO karşısında zaferi getiren golde Cenk Tosun, Tolgay'ın direkten dönen topunu alan Babel'in ortasında yine klasını konuşturdu ve gelişine usta bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Avrupa kupalarındaki 25 maçta 10. golünü atan Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol, 1 asiste ulaştı. Bu sezon oynadığı 11 maçta 7 gol, 3 asist yapan başarılı santrfor, Beşiktaş'ın 16 resmi maçında 10 gol, 3 asistle 12 golüne katkıda bulundu.



Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa devlerinin özellikle İngilizlerin gözdesi olan Cenk Tosun için Ada basınından bir iddia daha geldi. Daily Star Gazetesi, Cenk'i izleyen Premier Lig'den Newcastle'ın Ocak ayında yıldız golcü için 15 milyon Euro'luk teklifle geleceğini öne sürdü.