Kara kartalsın tarih yazarsın

Şampiyonlar Ligi’nde Porto ve Leipzig’in ardından Monaco’yu da deviren Kara Kartallar, Devler Ligi’nde ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı oldu. Goller, gecenin yıldızı Cenk Tosun’dan geldi!

BEŞİKTAŞ şov yapıyor, Beşiktaş Avrupa'ta tarih yazıyor... Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden siyah- beyazlı temsilcimiz Porto'yu deplesmanda, Leipzig'i İstanbul'da yendikten sonra dün akyam da Monaco'yu Fransa'da paramparça etti. Karta Kartallar bu galibiyetle puanını 9'a çıkartırken, gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi. Beşiktaş, bu galibiyetle, Devler Ligi'nde ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı olmayı başardı ve bir kez daha tarih yazdı. Kara Kartal'ı dün akşamyüksekten uçuran golleri 34 ve 54'ünca dakikalarda Cenk Tosun attı. Monaco'nun tek golü ise 30'da Falcao'dan geldi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş bu galibiyetle, Avrupa'nın bu büyük futbol organizasyonunda en yüksek puanına ulaştı



CANER CEZADAN YIRTTI

Beşiktaş'ın sarı kart cezası sınırında olan sol beki Caner, dünkü maçı kart görmeden tamamladı ve cezalı duruma düşmekten kurtuldu.