Kara kartalsın tarih yazarsın
Şampiyonlar Ligi’nde Porto ve Leipzig’in ardından Monaco’yu da deviren Kara Kartallar, Devler Ligi’nde ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı oldu. Goller, gecenin yıldızı Cenk Tosun’dan geldi!
CANER CEZADAN YIRTTI
Beşiktaş'ın sarı kart cezası sınırında olan sol beki Caner, dünkü maçı kart görmeden tamamladı ve cezalı duruma düşmekten kurtuldu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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