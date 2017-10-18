 Kalesinde devleşti – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Kalesinde devleşti

    Kalesinde devleşti

    Fabricio, Monaco’nun ataklarını başarıyla kesti

    Beşiktaş, Monaco'yu yenerek Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ederken öne çıkan isimlerden birisi de kaleci Fabricio'ydu. 27. dakikada Falcao'nun vuruşunu engelleyemese de yaptığı kurtarışlarla galibiyette pay sahibi oldu. Özellikle de 12'de Tielemans'ın ceza sahası dışından şutunda ve 18. dakikada Lemar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta 4 kollu canavara dönüştü.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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