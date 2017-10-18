 Gençlik Ligi’nde 3-0 kaybettik – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Gençlik Ligi’nde 3-0 kaybettik

    Gençlik Ligi’nde 3-0 kaybettik
    UEFA Gençler Ligi'nin 3. haftasında yapılan Monaco-Beşiktaş maçını Fransız ekibi kazandı. Monaco'nun tesislerinde oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlıların gollerini 63'te Mfomo ile 68 ve 77'de Mbouala kaydetti. Monaco bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, temsilcimiz 1 puanda kaldı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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