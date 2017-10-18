 Fransızlar ilgi göstermedi – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Fransızlar ilgi göstermedi

    Fransızlar ilgi göstermedi
    MONACO ile Beşiktaş arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ev sahibi takım taraftarları ilgi göstermedi. Yaklaşık 19 bin kişilik II. Louis Stadı'nda oynanan mücadeleyi yaklaşık 8 bin futbolsever tribünden izledi. Lucescu yine tribünde AMİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, statta maç izleme geleneğini Monaco'da da sürdürdü. Rumen teknik adam, Beşiktaş'ın Monaco karşılaşmasını da tribünden takip etti. Lucescu'yla birlikte Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps ile siyah- beyazlıların eski teknik direktörü Jean Tigana da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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