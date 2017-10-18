Bonservisini siz belirleyin
Dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Monaco'ya iki gol atarak yıldızını iyice parlatan Cenk Tosun, Crystal Palace başta olmak üzere bazı Avrupa ekiplerinin radarında. Peki, eğer satılacaksa sizce Tosun Paşa'nın bonservis bedeli ne olmalı?
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 26
Yorum
Cihan Servet Cetinin olmasi iyi oldu aslinda, defansa yardimi dokunur insaallah
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Fikret Orman'dan Cenk Tosun yanıtı
Toplam 14
Yorum
Cenk 50 milyon£ mu :D Ulan Burak Yılmaz zamanında C.Ronaldoyla gol krallıgı yarısına girdi. Ş.Liginde hatrik yaptı. Hiç kimse de 20-30 vermedi. Hayali bırakın!!
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Zaferin şifreleri
Toplam 20
Yorum
Alex sarı kanarya, hem hakemi hem de sizi Türk Telekom'un çimlerine gömecek.
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