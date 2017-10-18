 Bonservisini siz belirleyin – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Bonservisini siz belirleyin

    Bonservisini siz belirleyin

    Dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Monaco'ya iki gol atarak yıldızını iyice parlatan Cenk Tosun, Crystal Palace başta olmak üzere bazı Avrupa ekiplerinin radarında. Peki, eğer satılacaksa sizce Tosun Paşa'nın bonservis bedeli ne olmalı?

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:40
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