Bir galibiyetle bu iş biter
Tecrübeli teknik adam, “Monaco maçını kazanarak grupta en avantajlı takım biz olduk. Kendi sahamızda berabere kalır veya kazanırsak mutlaka çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi
Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, Monaco maçını 2-1 kazanarak, gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Güneş, "Maçta 1-0 geriden geldik ama oyun disiplinimizi bozmadan oynadık. Sürekli kontrollü ve konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. 2-1 öne geçtik. Şansımız daha fazla oldu çünkü çok çalıştık. Kaliteli ve önemli oyuncularımızın görevlerini iyi yaptığını düşünüyorum. Grupta şansımız biraz daha arttı ama hiçbir garantisi yok. En avantajlı takım biziz. Bugün kaybeden Monaco'nun bile 9 puan alması durumunda gruptan çıkma şansı var. Kendi sahamızda berabere kalır veya kazanırsak mutlaka çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.
'AVRUPA'DAN GERİDEYİZ'
Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: Beşiktaş, Türkiye'deki şartlara göre en iyisini yapmasına rağmen hala Avrupa'daki kulüplerin yapısının gerisindeyiz. Biz, 5 milyona aldığımız oyuncudan çok büyük başarılar bekliyoruz. 20-30 milyonluk oyuncu aldığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ni falan hepsini almak istiyoruz."
JARDİM: BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ HAK ETTİ?
MONACO'nun hocası Leonardo Jardim, Beşiktaş maçına büyük önem veriyordu. Grupta tekrar iddialı olmak için bu maçı kazanmaya mecbur olduklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı 90 dakika sonunda üzgündü. Jardim şunları söyledi: "Evimizde Beşiktaş'ı yenmek istiyorduk. Ancak karşımızda çok güçlü bir rakip vardı. Maç bizim sahamızda olmasına rağmen Beşiktaş istediği her şeyi yaptı. Planlarını mükemmel uyguladılar ve buradan istedikleri skorla döndüler. Artık kalan maçlarımızın hepsini kazanmamız gerekiyor"
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:38
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
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tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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