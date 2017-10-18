Beşiktaş'tan Türk futbol tarihinde bir ilk
UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçında Beşiktaş, Fransız ekibi Monaco’yu 2-1’lik skorla mağlup ederek, gruplardaki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar alınan bu sonuçla devler ligi gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı oldu.
Devler Ligi'nde farklı tarife
Süper Lig'de son 3 haftadır kazanamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise tam tersi bir grafik çiziyor. Siyah-beyazlılar, ligde Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetten sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahasında RB Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Ligin 7. haftasında karşılaştığı Trabzonspor mücadelesinden de 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 8. haftada da Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet aldı. Ligde son 3 haftada 8 puan kaybeden Kartal, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından sonra devler liginde deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi'nde fark oluşturdu.
Tosun paşa doludizgin
Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan transfer ettiği milli oyuncu Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ile gollerine devam ediyor. İngiliz ekiplerinin radarında olduğu konuşulan milli golcü Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçında deplasmanda oynanan Monaco karşılaşmasında 2 gol atarak, takımını sırtladı. Şampiyonlar Ligi'nde yükselişini sergileyen Cenk, devler liginde oynanan 3 maçta 3 gol, 1 asistlik performans ile değerine değer kattı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:37
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... BAŞIN SAĞOLSUN METİN ABİ. VALİDEMİZİN TOPRAĞI BOL OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN.
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... FENERBAHÇE TARAFTARININ FAZLA TANIMADIĞI AMA TANIMASI GEREKTİĞİ GÜZEL BİR ADAMDIR METİN DOĞAN. BÜTÜN ANNELER BİZİM DE ANNEMİZDİR.
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Asist denince Quaresma
Toplam 1
Yorum
bafralı birde sabri gibi gaza gelip şut çekmese on numara olacakta. hayır kaleyi tutmuyor çektiğin şut. :)
Beşiktaş'tan Türk futbol tarihinde bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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