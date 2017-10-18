Beşiktaş'tan Türk futbol tarihinde bir ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçında Beşiktaş, Fransız ekibi Monaco’yu 2-1’lik skorla mağlup ederek, gruplardaki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar alınan bu sonuçla devler ligi gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 3. mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup ederek, bir ilke imza attı. Siyah-beyazlılar, Monaco karşılaşmasından aldığı galibiyet ile gruptaki puanını 9'a yükselterek, Türk futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı olma unvanını aldı.



Devler Ligi'nde farklı tarife

Süper Lig'de son 3 haftadır kazanamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise tam tersi bir grafik çiziyor. Siyah-beyazlılar, ligde Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetten sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahasında RB Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Ligin 7. haftasında karşılaştığı Trabzonspor mücadelesinden de 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 8. haftada da Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet aldı. Ligde son 3 haftada 8 puan kaybeden Kartal, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından sonra devler liginde deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi'nde fark oluşturdu.



Tosun paşa doludizgin

Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan transfer ettiği milli oyuncu Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ile gollerine devam ediyor. İngiliz ekiplerinin radarında olduğu konuşulan milli golcü Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçında deplasmanda oynanan Monaco karşılaşmasında 2 gol atarak, takımını sırtladı. Şampiyonlar Ligi'nde yükselişini sergileyen Cenk, devler liginde oynanan 3 maçta 3 gol, 1 asistlik performans ile değerine değer kattı.