Beşiktaş'a UEFA'dan çılgın gelir
UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde 3'te 3 yapan Beşiktaş, kasasını da doldurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına estiren Beşiktaş, kasasını da doldurmaya devam ediyor. Devler Ligi'ne giriş olarak Türkiye'den tek takım olduğu için 22 milyon Euro'luk yayın gelirini kasasına koyan Kartal, üst üste aldığı galibiyet primleriyle büyük bir gelirin sahibi oldu.
Yayın geliri ile birlikte gruplara kalma başarısı gösterdiği için ayrıca 12.7 milyon Euro başarı priminin de sahibi oldu. Siyah Beyazlılar maç yapmadan 34.7 milyon Euro'yu kasasına koydu.
Grupta 3'te 3 yapan Beşiktaş, galibiyet başı 1.5 milyon Euro'dan 4.5 milyon Euro kazandı. Bu sonuçlar sonunda Beşiktaş toplamda kasasına 39.2 milyon Euro koydu. Bu da yaklaşık 170 milyon TL kazanmış oldu demektir.
Kartal son 16'ya kalma başarısı göstermesi haliden 6 milyon Euro'luk gelirin de sahibi olacak.
GEÇEN SENEYİ ŞİMDİDEN GEÇTİ
Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde toplam 34 milyon Euro kazanan Beşiktaş, şimdiden bu rakamı geçmiş oldu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:56
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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