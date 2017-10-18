Beşiktaş, Şenol Güneş ile Avrupa'da bir başka

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Fransa'nın Monaco takımını 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa kupalarında başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasında 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçını kazanarak hem gruptan çıkma iddiasını güçlendirdi hem de tarihi ilklere imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Porto, Leipzig ve Monaco'yu yenen Beşiktaş, şimdiden 9 puana ulaşmayı başardı.

DEPLASMANDA DA KAZANIYOR

Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde deplasmanda da önemli galibiyetlere imza atma başarısı gösterdi. Tecrübeli teknik adam döneminde şu ana dek 11 dış saha maçına çıkan Beşiktaş, bunların 5'ini kazanmayı başardı. Deplasmandaki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 3 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, ayrıca son 2 dış saha maçında rakiplerine üstünlük kurdu.

GÜNEŞ İLE İLKLER YAŞANIYOR

Beşiktaş, Avrupa kupalarında en başarılı dönemini teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaşıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, farklı ilklere de imza attı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanı bu sezon aldı. Daha önce 6 kez Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna katılan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004 ve geçen sezon 7'şer puan toplarken, bu sezon 3 maçta 9 puana ulaşmayı başardı. Gruptaki ilk maçında Porto ile karşılaşan ve Portekiz ekibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, bu rakibe üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu. Beşiktaş, Alman takımlarına karşı şansızlığını da Güneş yönetiminde kırmayı başardı. Daha önce bu ülke temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen ancak galibiyet alamayan siyah-beyazlı ekip, Leipzig'i 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir Alman takımını yendi. Beşiktaş, Monaco'yu da mağlup ederek tarihinde ilk kez bir Fransız ekibine deplasmanda üstünlük sağladı. Daha önce Avrupa kupalarında Auxerre, Paris Saint Germain, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon'a dış sahada mağlup olan siyah-beyazlılar, Monaco'yu yenerek bu şansızlığını kırdı. Avrupa'da geçmiş sezonlarda İtalyan takımlarına 11 maçta üstünlük kurmayı başaramayan ve sadece 2 beraberlik alan Beşiktaş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarihinde bir ilke daha imza atmıştı.

Tarihinde daha önce 2 kez Avrupa'da çeyrek final oynayan ve bunu yabancı teknik adamlar yönetiminde gerçekleştiren Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmeyi Güneş yönetiminde başardı. Siyah-beyazlı ekip, ilk kez bir yerli teknik adam yönetiminde Avrupa'da çeyrek finale kadar yükseldi. Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'de Beşiktaş'a en çok galibiyet getiren teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Türk takımları adına bir başka tarihi başarıyı da geçen sezon ele geçirdi. Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de Şampiyonlar Ligi'nin ilk beş maçında bir galibiyet ve 4 beraberlik alarak, Fenerbahçe'nin 3 maçlık yenilmezlik serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DE REKORLARI GELİŞİYOR

Siyah-beyazlı ekibin başında Monaco maçıyla 21. mücadelesine çıkan Güneş de rekorlarını geliştirmeyi sürdürüyor. Grupta kalan 3 maçla Beşiktaş teknik direktörlüğünde 24. Avrupa kupası maçında sahada olacak Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanda olan takımına kalan 3 maçta daha fazla kazandırma fırsatını elinde bulunduruyor. Türk takımları arasında ilk 3 maçını kazanan takım unvanını da eline geçiren Beşiktaş, bu başarısını daha da geliştirme şansını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçla en uzun süreli yenilmezlik serisini elinde bulunduran Beşiktaş, kalan maçlarda aynısını başarırsa bu rekorunu da daha fazla geliştirecek.

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçta Monaco'ya bir kez daha üstünlük kurarsa, Güneş'in teknik direktörlüğünde 5 maçlık galibiyet serisi rekorunu da egale edecek. 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç üst üste kazanan Beşiktaş, geçen sezon penaltılarda elendiği Olympique Lyon'u 2-1 yendikten sonra 2017-2018'deki 3 maçını da kazandı. Geçen sezondan bu yana üst üste 4 karşılaşmayı kazanarak tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Monaco karşısında bunu 5 maça çıkarmayı hedefleyecek. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde kalan 3 maçta bir galibiyet alırsa Galatasaray ve Fenerbahçe'nin farklı sezonlarda bu organizasyonda aldığı üçer galibiyet rekorunu 4 maça çıkaracak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLKİ BAŞARMAYA DA ÇOK YAKIN

Beşiktaş, Güneş ile Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki daha başarmaya çok yaklaştı. Grup mücadelesinde 6 kez yer alan ancak bir üst tura çıkmayı başaramayan siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 9 puana ulaşarak gruptan çıkmak için büyük avantaj sağladı. Beşiktaş, kalan maçlarda istediği sonucu alırsa tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı Şenol Güneş yönetiminde başaracak.

AVRUPA'DA GOL SORUNU YOK

Beşiktaş, Avrupa kupalarında geçmiş sezonlara göre daha rahat gol buluyor. Şenol Güneş yönetiminde şu ana dek 21 maça çıkan siyah-beyazlılar, sadece 1 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Kalan 20 karşılaşmada gol bulmayı başaran Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde rakip fileleri 35 kez havalandırdı. Beşiktaş'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olduğu karşılaşma, siyah-beyazlıların Güneş yönetiminde Avrupa'da gol atamadığı tek maç olarak kayıtlara geçti.