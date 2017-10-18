Beşiktaş prim zengini
Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak rekor kıran Beşiktaşlı futbolcular aynı zamanda prim zengini oldular.
Yönetim sezon başında galibiyete 10'ar bin euro prim verilmesini kararlaştırmıştı. Ancak lige Porto galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman, jest yaparak UEFA'dan gelen 1.5 milyon euro'nun yarısını futbolculara dağıtmıştı. Leipzig maçı için de 10'ar bin euro kazanan futbolcular, son Monaco zaferiyle aynı rakama hak kazandılar. Buna rağmen Başkan Orman'ın yine 1.5 milyon euroluk UEFA parasının yarısını oyunculara vermesi bekleniyor. Böylece futbolcuların sadece Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 60-70'er bin euro ceplerine girecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:31
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 149
Yorum
zeko fener 6 gs 0
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Bonservisini siz belirleyin
Toplam 43
Yorum
wolverine82 alexandre lacazette kaç paraya gitti 60 milyon euro ondan ne eksik hızı gücü onları düşersek fiyat diyelim 45 milyon euro hadi hayırlısı
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Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!
Toplam 9
Yorum
mmm ozan tufan en cesur futbolcudur..seviyoruz.
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