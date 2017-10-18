"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş'ın bu galibiyeti Fransa basınında geniş yer buldu.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek 9 puana ulaştı.
Siyah Beyazlıların bu tarihi zaferi Fransız basınında da yankı uyandı.
"BEŞİKTAŞ MONACO'YU İKİYE AYIRDI"
Fransa'nın ünlü futbol dergilerinden So Foot, Beşiktaş'ın Monaco karşısında aldığı galibiyetin ardından özellikle özgüvenli futboluna değinerek, "Beşiktaş, rahat bir oyunla Monaco'yu ikiye ayırdı." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ DARBESİYLE YIKILDI"
France Football ise Monaco'nun aldığı mağlubiyeti, "Beşiktaş'ın darbesiyle yıkıldı." sözleriyle manşetine taşıdı. Haberde özellikle Monaco'nun kötü futboluna ve Beşiktaş'ın ayaklarının sağlam yere bastığına değinilirken, Monaco'nun bu mağlubiyetle birlikte bir üst tur şansını ciddi şekilde tehlikeye attığı yazıldı.
"MONACO'YU ÜZDÜLER"
Fransa'nın en ünlü gazetelerinden L'Equipe ise "Beşiktaş, Monaco'yu üzdü ve grubun son sırasına itti." başlığıyla bu maçı değerlendirdi.
Fransız basını özellikle Monaco - Beşiktaş maçında Fransız ekibinin hücumda çok zorlandığını, Beşiktaş'ın orta sahada sağlam durduğunu ve girdiği pozisyonlarda becerikli davrandığını yazarken, Monaco'nun bu maçta çok etkisiz kaldığını dile getirdi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:14
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... BAŞIN SAĞOLSUN METİN ABİ. VALİDEMİZİN TOPRAĞI BOL OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN.
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... FENERBAHÇE TARAFTARININ FAZLA TANIMADIĞI AMA TANIMASI GEREKTİĞİ GÜZEL BİR ADAMDIR METİN DOĞAN. BÜTÜN ANNELER BİZİM DE ANNEMİZDİR.
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Asist denince Quaresma
Toplam 1
Yorum
bafralı birde sabri gibi gaza gelip şut çekmese on numara olacakta. hayır kaleyi tutmuyor çektiğin şut. :)
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