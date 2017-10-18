Beşiktaş güne yükselişle başladı
Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisselerinin fiyatı, futbol takımının dün UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fransa'nın Monaco takımını deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından güne yüzde 3,11 artışla 4,64 liradan başladı.
Borsa İstanbul'da işlem gören tüm spor şirketleri güne değer kazancıyla başlarken, açılışın ardından Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 4,57 lira seviyesinde dengelendi. Borsada saat 10.20 itibarıyla Trabzon sportif AŞ hisseleri yüzde 1,15 yükselişle 2,65 liradan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 0,17 primle 34,98 liradan ve Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri de yüzde 0,23 değer kazancıyla 8,54 liradan alıcı buluyor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:15
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 26
Yorum
Cihan Servet Cetinin olmasi iyi oldu aslinda, defansa yardimi dokunur insaallah
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Fikret Orman'dan Cenk Tosun yanıtı
Toplam 14
Yorum
Cenk 50 milyon£ mu :D Ulan Burak Yılmaz zamanında C.Ronaldoyla gol krallıgı yarısına girdi. Ş.Liginde hatrik yaptı. Hiç kimse de 20-30 vermedi. Hayali bırakın!!
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Zaferin şifreleri
Toplam 20
Yorum
Alex sarı kanarya, hem hakemi hem de sizi Türk Telekom'un çimlerine gömecek.
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