Beşiktaş güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören tüm spor şirketleri güne değer kazancıyla başlarken, açılışın ardından Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 4,57 lira seviyesinde dengelendi. Borsada saat 10.20 itibarıyla Trabzon sportif AŞ hisseleri yüzde 1,15 yükselişle 2,65 liradan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 0,17 primle 34,98 liradan ve Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri de yüzde 0,23 değer kazancıyla 8,54 liradan alıcı buluyor.