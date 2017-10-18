 Beşiktaş güne yükselişle başladı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş güne yükselişle başladı

    Beşiktaş güne yükselişle başladı

    Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisselerinin fiyatı, futbol takımının dün UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fransa'nın Monaco takımını deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından güne yüzde 3,11 artışla 4,64 liradan başladı.

    İstanbul'da işlem gören tüm spor şirketleri güne değer kazancıyla başlarken, açılışın ardından Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 4,57 lira seviyesinde dengelendi. Borsada saat 10.20 itibarıyla Trabzon sportif AŞ hisseleri yüzde 1,15 yükselişle 2,65 liradan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 0,17 primle 34,98 liradan ve Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri de yüzde 0,23 değer kazancıyla 8,54 liradan alıcı buluyor.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş güne yükselişle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.