Beşiktaş aşkı başka
Beşiktaş yönetiminin, ‘taraftar götürmeme’ kararına ve bu yöndeki uyarılarına rağmen siyah-beyazlılar 2. Louis Stadyumu’na akın etti Maça girmek için her yolu denediler ama bunda pek de başarılı olamadılar
Ceza konusundaki hassasiyetini sürekli dile getiren ve resmi siteden de birçok kez duyurular yayınlayan Beşiktaş'ın bu tutumuna rağmen Monaco'ya gelen Türk vatandaşlarının birçoğu maça giremedi. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ve pasaport kontrolleri yapan Monaco polisi, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya gibi ülkelerden gelen Türk vatandaşlarını karşılaşmaya almadı.
BiLETLERi ELDE KALDI
Türk vatandaşlar maça alınmamalarına isyan ederken çaresizce stat çevresinde bekledikten sonra polis tarafından stat çevresinden uzaklaştırıldı. Biletleri, Monaco Kulübü'nden ve internet üzerinden aldıklarını dile getiren gurbetçiler, 700-800 Euro'lara varan bilet harcamaları yapmalarına rağmen engellendiklerini söyledi. Ancak taraftarların birçoğu kulübün yaptığı uyarılardan haberlerinin olmasına rağmen 'belki gireriz' umuduyla bilet aldıklarını da gizlemedi.
80 KİLOMETRE SINIRI
Monaco-Beşiktaş maçına sadece Monaco'nun 80 km. çevresinde yaşayan ve Fransa pasaportuna sahip Türk vatandaşları ile Beşiktaş Kulübü'nün VIP konukları girebildi
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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