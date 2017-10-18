Beşiktaş aşkı başka

Beşiktaş yönetiminin, ‘taraftar götürmeme’ kararına ve bu yöndeki uyarılarına rağmen siyah-beyazlılar 2. Louis Stadyumu’na akın etti Maça girmek için her yolu denediler ama bunda pek de başarılı olamadılar

Beşiktaş yönetiminin, çağrısına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, Monaco maçını statta izleyebilmek için her yolu denedi. Geçen sezon Lyon maçında çıkan olaylardan dolayı UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli, 1 yıl men cezası alan Beşiktaş, bu süre içinde deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı almıştı. Monaco ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için de aynı uygulamaya devam eden Beşiktaş, gerek Türkiye'den, gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen Türk vatandaşlara bilet satılmamasını talep etmişti.



Ceza konusundaki hassasiyetini sürekli dile getiren ve resmi siteden de birçok kez duyurular yayınlayan Beşiktaş'ın bu tutumuna rağmen Monaco'ya gelen Türk vatandaşlarının birçoğu maça giremedi. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ve pasaport kontrolleri yapan Monaco polisi, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya gibi ülkelerden gelen Türk vatandaşlarını karşılaşmaya almadı.



BiLETLERi ELDE KALDI

Türk vatandaşlar maça alınmamalarına isyan ederken çaresizce stat çevresinde bekledikten sonra polis tarafından stat çevresinden uzaklaştırıldı. Biletleri, Monaco Kulübü'nden ve internet üzerinden aldıklarını dile getiren gurbetçiler, 700-800 Euro'lara varan bilet harcamaları yapmalarına rağmen engellendiklerini söyledi. Ancak taraftarların birçoğu kulübün yaptığı uyarılardan haberlerinin olmasına rağmen 'belki gireriz' umuduyla bilet aldıklarını da gizlemedi.



80 KİLOMETRE SINIRI

Monaco-Beşiktaş maçına sadece Monaco'nun 80 km. çevresinde yaşayan ve Fransa pasaportuna sahip Türk vatandaşları ile Beşiktaş Kulübü'nün VIP konukları girebildi