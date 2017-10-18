 Başakşehir maçının bilet fiyatları açıklandı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    maçının bilet fiyatları açıklandı

    Başakşehir maçının bilet fiyatları açıklandı

    Beşiktaş, 'in 9. haftasında oynayacağı Medipol maçının bilet satışı hakkında bilgilendirmede bulundu.

    Resmi siteden yapılan açıklama ise şu şekilde:

    Beşiktaşımız, 'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir karşılaşması biletleri, 19 Ekim Perşembe günü saat 11.00 itibariyle genel satışa sunulacaktır. Taraftarlarımız, Medipol Başakşehir karşılaşması için kendisi ve bir arkadaşı için toplam iki adet (2 adet) bilet satın alabilir.

    Bilet Fiyatları
    Kategori 1 : 315TL
    Kategori 2 : 295TL
    Kategori 3 : 265TL
    Kategori 4 : 235TL
    Kategori 5 : 215TL
    Kategori 6 : 195TL
    Kategori 7 : 120TL
    Kategori 8 : 110TL
    VIP : 650TL
    1903 A-E BLOK : 650TL
    1903 B - D BLOK : 700TL
    1903 C BLOK : 750TL

    0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:58
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