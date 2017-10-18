Başakşehir maçının bilet fiyatları açıklandı
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının bilet satışı hakkında bilgilendirmede bulundu.
Resmi siteden yapılan açıklama ise şu şekilde:
Beşiktaşımız, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir karşılaşması biletleri, 19 Ekim Perşembe günü saat 11.00 itibariyle genel satışa sunulacaktır. Taraftarlarımız, Medipol Başakşehir karşılaşması için kendisi ve bir arkadaşı için toplam iki adet (2 adet) bilet satın alabilir.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 315TL
Kategori 2 : 295TL
Kategori 3 : 265TL
Kategori 4 : 235TL
Kategori 5 : 215TL
Kategori 6 : 195TL
Kategori 7 : 120TL
Kategori 8 : 110TL
VIP : 650TL
1903 A-E BLOK : 650TL
1903 B - D BLOK : 700TL
1903 C BLOK : 750TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
Beşiktaşımız, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir karşılaşması biletleri, 19 Ekim Perşembe günü saat 11.00 itibariyle genel satışa sunulacaktır. Taraftarlarımız, Medipol Başakşehir karşılaşması için kendisi ve bir arkadaşı için toplam iki adet (2 adet) bilet satın alabilir.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 315TL
Kategori 2 : 295TL
Kategori 3 : 265TL
Kategori 4 : 235TL
Kategori 5 : 215TL
Kategori 6 : 195TL
Kategori 7 : 120TL
Kategori 8 : 110TL
VIP : 650TL
1903 A-E BLOK : 650TL
1903 B - D BLOK : 700TL
1903 C BLOK : 750TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:58
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