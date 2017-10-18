Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, Monaco maçı sonrası Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Dirar'a göndermede bulundu.
FENERBAHÇELİLERE GÖNDERME
Babel bu mesajıyla, Fenerbahçeli futbolcuları hedef aldı. Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Dirar'ın Yeni Malatyaspor maçında yaşadıkları sevinç Cenk ve Babel'in yaptığına benzetilmişti.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:22
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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