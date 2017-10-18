 Babel inadı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Babel inadı

    Babel inadı

    Babel 8. dakikada buz gibi golü ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Babel yılmadı 54’te galibiyeti getiren golün asistini yaptı

    Beşiktaş'ın başarılı ismi Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde devleşmeye devam ediyor. Porto ve Leipzig karşılaşmalarında galibiyete golle etki eden Hollandalı yıldız, dün akşam da golümün yazdı ama bu defa hakem triosuna takıldı. 8. dakikada ceza sahası içinde rakibiyle birebir kalan Cenk Tosun, önce sola, ardından sağa çekti ve vuruş açısı yakalayınca kaleye vurdu. Kaleci Subasic'ten seken top Babel'in önüne geldi ve Babel boş kaleye topu gönderdi. Ancak, Sırp hakem Milorad Mazic, yardımcısına uyarak ofsayt kararını verdi. Ancak, top Cenk'in ayağından çıkarken Babel'in topun arkasından çıktığı net bir şekilde görülüyordu. Babel golden, Beşiktaş'da daha 8. dakikada öne geçme fırsatından oldu.

    BERABERLİĞE İTİRAZ ETTİ
    Ancak Babel'in daha sözü bitmemişti. Falcao ve Cenk'in golleriyle karşılaşma 1-1 giderken bir kez daha sahne aldı ve 54. dakikada ceza sahasının solundan Cenk'e nefis bir pas çıkartıp, galibiyete imzasını atmayı ihmal etmedi.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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