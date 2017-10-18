Babel inadı
Babel 8. dakikada buz gibi golü ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Babel yılmadı 54’te galibiyeti getiren golün asistini yaptı
BERABERLİĞE İTİRAZ ETTİ
Ancak Babel'in daha sözü bitmemişti. Falcao ve Cenk'in golleriyle karşılaşma 1-1 giderken bir kez daha sahne aldı ve 54. dakikada ceza sahasının solundan Cenk'e nefis bir pas çıkartıp, galibiyete imzasını atmayı ihmal etmedi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:05
-
Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
-
Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
-
‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
Babel inadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.