Asist denince Quaresma

İlk golün asistini yapan Portekizli yıldız, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde attığı son 14 golün sekizine; 3 gol, 5 asistle katkıda bulundu

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde bu sezon ilkleri yaşayan Beşiktaş'ta kuşkusuz başrollerden birisi de Ricardo Quaresma'ya ait. Monaco karşısında Beşiktaş'ın ilk golünde Cenk Tosun'u müthiş bir ortayla golle buluşturan Q7, bu sezonki 3 asistine imza attı. Bu 3 asisti de Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştiren 34 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 14 golün sekizine; 3 gol, 5 asistle direkt katkıda bulundu. Beşiktaş'ta 90 dakika sahada kalan Portekizli futbolcu, Monaco savunmasına güç anlar yaşattı. Quaresma bu sezon 11 karşılaşmada 1 gol, 3 asistin altına imza atarken, Şampiyonlar Ligi'nde takımına önemli bir katkı sağladı.