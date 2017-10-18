Asist denince Quaresma
İlk golün asistini yapan Portekizli yıldız, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde attığı son 14 golün sekizine; 3 gol, 5 asistle katkıda bulundu
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:36
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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