Ahmet Nur Çebi'den gönderme

Beşiktaş'ın Monaco'yu 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından, Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve Başkan Fikret Orman, basın mensuplarının karşısına çıktı.



ÇEBİ: "GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA UMUTLANANLAR, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

İlk olarak söz alan Ahmet Nur Çebi, "Nazar değmesin. Daha çok yolumuz var. Gruptan çıkmak adına çok büyük bir adım attık. Ama daha kapı kapalı. açmamız lazım. Gençlerbirliği maçında umutlananlar oldu ama bu maçta hayal kırıklığına uğramışlardır" diye konuştu.



ALBAYRAK: "ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Çok mutlu olduklarını söyleyen Metin Albayrak, "Çok keyifliyiz. 3 puanla dönüyoruz. Hem bizim, hem ülkemiz adına çok önemli. İnşallah devamı gelir. Hocamıza, futbolcularımıza, yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim. Ülkemize armağan olsun" ifadelerini kullandı.



ÜRKMEZGİL: "ÇATIR ÇATIR BİR GALİBİYET ALDIK"

Ahmet Ürkmezgil, çok güzel bir gece geçirdiklerini belirterek, "Daha yolun başındayız. 3 maç sonunda bu kadar avantajlı olmak çok güzel. Beşiktaş'la ilgili bulunan kuşkuları, oynadığımız oyunla ortadan kaldırdığımız için çok mutluyum. Çatır çatır bir galibiyet aldık" dedi.



ORMAN: "ALLAH BİZE GRUP LİDERLİĞİNİ NASİP ETSİN"

Son olarak söz alan Başkan Fikret Orman ise, "Bugün kızımın doğum günü, ona bir doğum günü hediyesi oldu. Güzel bir maçtı. 3'te 3 çok önemli. Allah bize grup liderliğini nasip etsin. Artık en önemli şey lig. Ligde biraz daha agresif olmamız lazım. Bunların devamı gelsin. Bunlar iyi şeyler. Ülkede herkes mutlu. Avrupa'da yaşayanlar mutlu. Beşiktaş ciddi bir kulüp. Çok mutluyuz, iki deplasman iki galibiyet. Şimdi içeride 2 maçımız var" diye konuştu.



Fikret Orman, "Cenk Tosun'a ne kadar değer biçtiniz" sorusuna, "Benim oyuncularım mal değil. Şu anda Beşiktaş'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'nde iyi yerlere gelmek ve ligde şampiyon olmak. Şu anda yazıyorlar, şu kadar milyon, bu kadar milyon diye. Bunların hepsi hikaye" diyerek sözlerini noktaladı.