4x4’lük değişiklikler

Güneş, G.Birliği maçından 4 oyuncuyu kulübeye çekti, galibiyet geldi

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco maçının ilk 11'inde, Süper Lig'de oynanan son G.Birliği karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam Ankara'daki maça ilk 11'de başlayan Oğuzhan, Lens, Negredo ve Gökhan Gönül'ü kulübeye çekti. Güneş, bu oyuncuların yerine Adriano, Tolgay, Quaresma ve Babel'i 11'de sahaya sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı G.Birliği maçı kadrosuna almadığı Medel'i dün kadroya dahil etti.