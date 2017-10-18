 4x4’lük değişiklikler – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    4x4’lük değişiklikler

    4x4’lük değişiklikler

    Güneş, G.Birliği maçından 4 oyuncuyu kulübeye çekti, galibiyet geldi

    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco maçının ilk 11'inde, Süper Lig'de oynanan son G.Birliği karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam Ankara'daki maça ilk 11'de başlayan Oğuzhan, Lens, Negredo ve Gökhan Gönül'ü kulübeye çekti. Güneş, bu oyuncuların yerine Adriano, Tolgay, Quaresma ve Babel'i 11'de sahaya sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı G.Birliği maçı kadrosuna almadığı Medel'i dün kadroya dahil etti.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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